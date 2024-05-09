Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:20

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:20

2015 senesinden bu yana İngiltere Milli takımı forması giyen Harry Kane, Premier Lig tarihinin en fazla gol atan oyuncularından biri olmasına rağmen henüz kupa kazanamadı. "Kupa Lanetlisi" olarak tanınan Kane'nin kariyeri merak konusu oldu. Peki, Harry Kane kimdir? "Kupa lanetlisi" olarak tanınan Harry Kane kaç yaşında, nereli?

HARRY KANE KİMDİR?

Harry Edwar Kane 28 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Harry, 2011 yılında Tottenham Hotspur A takımına katıldı. Leyton Orient, Millwall, Norwich City ve Leicester City gibi kulüplerde kiralık oynadı. 2013'te Tottenham'a geri döndü. Kane aynı zamanda 2018 yılında İngiltere millî futbol takımı kaptanı oldu.

5 Şubat 2023 tarihinde Manchester City'ye karşı attığı golle, Tottenham Hotspur tarihinin en golcü oyuncusu olmuştur. 23 Mart 2023 tarihinde ise İtalya'ya karşı kaydettiği penaltı golüyle, İngiltere millî takımı tarihinin en golcü oyuncusu olmuştur.

Ayrıca 2019 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde oynamış ve UEFA Euro 2020 turnuvasında İngiltere formasıyla finale yükselmeyi başarmıştır.

Tottenham Hotspur formasıyla 2015-16, 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında Premier League'de ve İngiltere millî takımı formasıyla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda gol kralı olmuştur.