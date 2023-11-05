Harry Kane'in hat-trick'i Bayern Münih'i zafere ulaştırdı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:50
Harry Kane'in hat-trick'i Bayern Münih'i zafere ulaştırdı!
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Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 4-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dayot Upamecano ve 9, 72 ve 90+3. dakikalarda Harry Kane attı.

NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Ligde bu sezon namağlup devam eden ve 8. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 26'ya yükseltti ve lider Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü. Bu sezon ilk kez yenilen Dortmund ise 21 puanda ve zirvenin 7 puan uzağında kaldı.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Çarşamba akşamı TSİ 23.00'te temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek.

Alman ekibi, Bundesliga'da ise Heidenheim'i ağırlayacak. Dortmund ise Stuttgart deplasmanına gidecek.


Bayern Münih Borussia Dortmund Bundesliga

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