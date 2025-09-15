Hasan Al: 'İlk maçında 40 yıllık Trabzonsporlu gibi oynadı'

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında rakibin sahasında Fenerbahçe’ye 1-0 yenildi. Teknik direktör ve yorumcu Hasan Al, karşılaşmayı değerlendirdi.

“Fenerbahçe Hakem Kararı İle Kazandı” diyen Hasan Al’ın yorumu şöyle:

"Maç çok yüksek tempoda mücadele ile başladı. Karşılıklı ataklar oldu. Trabzonspor oynadığı futbolla "buradan puan alacağız" mesajı verdi. Özellikle Onuachu inanılmaz form bulmuştu. Ancak bu oyuncuyu durduran Fenerbahçeli savunma oyuncuları değil hakemdi. Adamın fiziki avantajı maalesef kusur oldu.

Trabzonspor Onuachu ile harika bir gol buldu. Ancak bu gol hakem tarafından garip bir şekilde iptal edildi. Bu Trabzonspor adına maçın birinci kırılma anıydı. Bordo Mavililer öne geçse maçın seyri tamamen değişecekti.

Hemen ardından Okay kırmızı kart görüp oyun dışı kalınca, Trabzonspor’un gardı düştü. Ki kırmızı kart doğruydu. Bu pozisyon da maçın ikinci kırılma anını oluşturdu. Trabzonsporlu futbolculara, "bu sahadan puan alıp çıkmamız çok zor" psikoloji hakim oldu.

Bordo Mavililer 10 kişi kalınca oyunu kendi yarı alanında kabul etti. Karşılaşma Fenerbahçe hücum oyuncuları ile Trabzonspor savunma oyuncuları arasında geçti. Bu kadar geriye yaslanan takıma karşı Fenerbahçe’nin hücumda üretken olamaması, son anlarda Trabzonspor’a beraberliği yakalama şansı doğurdu. Enderson bu pozisyonlarda başarılıydı.

Trabzonspor'da Batagov ve Saviç ikilisi etkili. Sol bekte Mustafa yetersiz. Arif varken Mustafa'yı sol bek oynatmak günah.

Ozan sağ bekte takımın en iyilerinden biriydi. Bence formunu bulmuş. Pina'nın geri dönüşüyle Ozan'dan orta alanda yararlanılmalı. Falcoralli yetersiz. Muçi beklenen performansı gösteremedi. Augusto yetenekli bir oyuncu. Daha çok süre almalı. Zubkov etkili olamadı. Olaigbe kayıptı. Yerine Visça süre alınca Trabzonspor hücumda hareketlendi. Beraberlik şansı bile yakaladı. Hazır bir Visça Trabzonspor'da her zaman yararlı olur.

Onana Trabzonspor’a büyük katkı yapacak. İlk maçında 40 yıllık Trabzonsporlu gibi oynadı."