Hasan Al, Trabzonspor'daki Büyükekşi krizini yazdı

Yayınlanma: 21.07.2024 - 10:27

Güncelleme: 21.07.2024 - 10:27

Spor yorumcusu Hasan Al, Trabzonspor'da yaşanan Büyükekşi rahatsızlığını yazdı. Yönetici Yalçın Orhan’ın Büyükekşi’ye verdiği destek krize neden oldu.

İşte o iddialar:

Yalçın Orhan.

Mehmet Büyükekşi döneminde TFF yönetiminde görev yaptı.

Orhan'ı TFF yönetimine Trabzonspor yönetim kurulu soktu.

Görev yaptığı süre boyunca varlığı ile yokluğu hiç belli olmadı.

Son TFF olağanüstü kongresinde Trabzonspor adaylardan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu destekleme kararı aldı.

Ancak Yalçın Orhan Trabzonspor’un aldığı kararı hiçe sayarak Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer aldı.

Bu durum Trabzonspor camiasında infaal yarattı.

TFF eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu harekete geçerek, Trabzonspor yönetimine başvurdu.

TRABZONSPOR'DAN İHRACI İSTENDİ

Trabzonspor Genel Kurul Üyesi ve TFF Eski Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, "Kongre sürecinde Trabzonspor’un desteklediği adaya karşı rakip listede yer alan eski Trabzonspor yöneticisi Yalçın Orhan'ın, Trabzonspor’a rağmen ve karşısında duruşunu Trabzonspor’un kurumsal kimliğine ve camianın birlik ve bütünlüğüne bir meydan okuma olarak algıladığımdan, Trabzonspor Yönetim Kurulu’na bir dilekçe ile başvurmuş bulunmaktayım. Camianın fertlerinin bundan sonraki süreçte tekrar böyle durumlar yaşamaması için Trabzonspor Disiplin Kurulu’nun bir an önce toplanıp ihraç kararı alması, birlik ve bütünlüğü koruyacağı gibi tekrar böyle durumların yaşanmasını da engelleyecektir. Trabzonspor Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu'ndan bu konuda gereğini yapmalarını saygılarımla arz ederim" dedi.