Trabzonspor, ayrılığı resmen açıkladı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:47

Güncelleme: 19.07.2024 - 16:47

Trabzonspor, Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.