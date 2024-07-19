Trabzonspor, ayrılığı resmen açıkladı
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor, Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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