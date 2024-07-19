Trabzonspor, ayrılığı resmen açıkladı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:47
Trabzonspor, ayrılığı resmen açıkladı
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Trabzonspor,  Joaquin Fernandez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


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