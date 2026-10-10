Hasan Al yazdı: İlk yarıdaki Trabzonspor durdurulmaz!

Samsunspor beklendiği gibi çok istekli ve arzulu başladı. Trabzonspor'un oyununu bozmak için baskı yaptı.

Ancak bu baskı yetersiz kaldı. Bordo mavililer ayağa çabuk paslarla Samsunspor'un hızını kesti. Topa sahip olmasını bildi. Oyunun kontrolünü elini aldı. Atılan iki gol dışında Muçi, Mustafa Eskihellaç, Aral Franculino ve Salah ile çok net pozisyonlar yakaladı. İlk yarı beş altı sıfır bitebilirdi.

Trabzonspor ikinci yarıda oyunu rölantiye aldı. Samsunspor tempoyu yükseltti. Hemen maçın başında direkten dönen top gol olsaydı maçın seyri değişebilirdi!

Trabzonspor'un bir kişi eksilince ne yapacağını bilmemesi ciddi bir eksiklik. Bu kadar geriye yaslanmanın gereği de mantığı da yok. İlerde bir kişi ayağında topu tutup takımı ileri çıkaramadı. Son dakikada ki Cabral'ın pozisyonu dışında hücuma çıkılmadı. Thomas Reis 10 kişi nasıl oynanır, dersine çalışmalı.

Samsunspor yetersiz bir takım. Baskılı oynuyor gözüküyor ama etkili olamıyor. Hiçbir hücum organizasyonları yok. Her şey doğaçlama gelişiyor. Gol olması için her şeyin denk gelmesi lazım. Yoksa kendi becerileri ile yapabilecekleri bir şey yok. Direkten dönen topları karambolden doğan pozisyonlar.

Samsunsporlu oyuncuların acemice yaptığı fauller de Trabzonspor'un zamandan çalmasına yaradı.

Nwaiwu bir başka oynuyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynayabilecek kapasiteye sahip. Kademe zamanlaması mükemmel. Araya atılan ve seken topları tek tek topladı. Saviç için bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü Nwaiwu ona yapacak iş bırakmadı

Trabzonspor Orta alanda aradığı ikiliyi buldu. Fabinho ve Melih mükemmel uyum sağladı.

Melih'in maçın Tansiyonunu kaldıramayıp kırmızı kart görmesi çok büyük bir hata. Fabinho ile tam uyumu sağladı dediğimiz bir dönemde takımını 10 kişi bırakması affedilmez bir hata. Bu seviyedeki bir oyuncu amatör futbolcular gibi oyun dışı kalamaz

Mustafa Eskihellaç'ı bu kadar etkili oynadığını hiç görmedim. Muçi'ye attırdığı gol altyapılarda ders olarak okutulabilir. Geriden çıktı, Aral'la ikiye bir yaptı. Muçi'ye "al da at" dedi.

Haftalardır kayıp olan Muçi nihayet kıpırdadı. Maçadamgasını vurdu.

Franculino için şunu söyleyebilirim: "Tomas Reis Franculino'yu kesip Onuaçu'yu oynatamaz." Bu yılın en iyi transferlerinden.

Galatasaray maçının yıldızlarından Saviola neden oynamadı bilmiyorum. Sakatlık, cezalı duruma düşme ya da hastalık dışında sebep olamaz!

Salah'ı biraz gergin ve yorgun gördüm. Kötü değildi ama çok etkili de değildi.

Pina görevini yaptı.

Onana'ya fazla iş düşmedi. Direkler gerekeni yaptı.

İlk yarıda ki Trabzonspor'un önünde kimse duramaz.

İkinci yarıda ki Trabzonspor işkence çektirir.