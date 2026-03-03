Hasan Al yazdı: 'İyi oyunla alınan bu galibiyet çok değerli'

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Hasan Al, karşılaşmayı değerlendirdi.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Fatih Tekke için maç eksiği olan oyuncuların eksiğini tamamlama, kafasındaki bazı oyuncuları görmek için fırsattı Başakşehir maçı. Nitekim oyuncu seçimi ve yerleşimini bu yönde yaptı.

İki takımda ciddi rotasyon yaptı. Özellikle Trabzonspor'da son lig maçından 6 oyuncu eksikti. Bu kadar değişikliği hazırlık maçında yapsanız uyumsuzluk yaşarsınız. Tam aksi, Bordo Mavililer çok rahat bir ilk yarı çıkardı. Kalesinde pozisyon vermedi. Üç net gol pozisyonuna girdi. Augusto ile golü buldu, öne geçti. Nwakaeme'nin ayağı kaydı, Umut Nayir kaleciye çarptırdı, ikinci golü atamadı.

Son haftaların formda takımı Başakşehir sahada yoktu desek abartmış olmayız. Rotasyon İstanbul ekibine yaramadı. Trabzonspor ilk kez taraftarına heyecan yaşatmadan ilk yarıyı tamamladı. Ligde Karagümrük maçı dahil hiç bu kadar rahat oynamadı.

İlk yarıya Trabzonspor iyi başladı, golü buldu, oyun üstünlüğünü ele aldı.

İkinci yarıya Başakşehir iyi başladı, golü buldu, oyun üstünlüğünü ele aldı.

Bordo Mavililer geriye yaslandı.

Fatih Tekke, bu durumu aşmak için Zubkov, Onuachu ve Oulai'yi oyuna aldı. Ancak aynı anda Başakşehir 2-1 öne geçti. Trabzonspor’un bu gole Mustafa Eskihellaç'la erken cevap vermesi maçın seyrini değiştirdi. Bu oyuncu sezon başından beri içeri girip ceza alanı dışından şut atmayı denedi. Golü bulmak bu maça nasip oldu.

Tekke, dördüncü değişikliği Ozan'ı oyuna alarak skor avantajını korumayı düşündü. Ki meyvesini hemen aldı. Ozan düşürülünce Başakşehir 10 kişi kaldı. Hemen ardından da Onuachu fişi çekti.

Fatih Tekke maç öncesi kafasında planı iyi yapmış. İlk yarı yedek oyuncularla rakibi yormayı, ikinci yarıda usta oyuncularla işi bitirmeyi hedeflemiş. Oyun tam istediği gibi gitti. Hocalığını eleştirenlere güzel bir cevap verdi.

Ligin iyi takımlarından biri olan Başakşehir karşısında, iyi oyunla alınan bu galibiyet çok değerli."