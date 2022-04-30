Son Dakika: Trabzon'da saha karıştı

30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:31

Trabzonspor taraftarları, maç bitti zannederek 90+4. dakikada maç 2-2'yken sahaya girdi.



Uzun süreli anonslar ve güvenlik güçlerinin uğraşları sonucunda taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.



Bu sırada korner direğini söken bir Trabzonspor taraftarı, maçın bitmediğini öğrenince korner direğini yerine dikti.



Mücadele 7 dakika sonra yeniden başladı.