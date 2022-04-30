Son Dakika: Trabzon'da saha karıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Medical Park Stadı’nda karşılaştı. Trabzonsporlu taraftarlar maç bitmeden sahaya girdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 22:31
Son Dakika: Trabzon'da saha karıştı
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Trabzonspor taraftarları, maç bitti zannederek 90+4. dakikada maç 2-2'yken sahaya girdi.

Uzun süreli anonslar ve güvenlik güçlerinin uğraşları sonucunda taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. 

Bu sırada korner direğini söken bir Trabzonspor taraftarı, maçın bitmediğini öğrenince korner direğini yerine dikti.

Mücadele 7 dakika sonra yeniden başladı.


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