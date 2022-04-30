Son Dakika: Trabzon'da saha karıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Medical Park Stadı’nda karşılaştı. Trabzonsporlu taraftarlar maç bitmeden sahaya girdi.
Trabzonspor taraftarları, maç bitti zannederek 90+4. dakikada maç 2-2'yken sahaya girdi.
Uzun süreli anonslar ve güvenlik güçlerinin uğraşları sonucunda taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
Bu sırada korner direğini söken bir Trabzonspor taraftarı, maçın bitmediğini öğrenince korner direğini yerine dikti.
Mücadele 7 dakika sonra yeniden başladı.
Video Haberler
- Yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardılar
- Öğrencilerden sert tepki!
- Dere kenarındaki cesedin sırrı çözüldü!
- Başkent'te bayram öncesi 'gıda' denetimi
- İstanbul'da park halindeki minibüs alev aldı
- Bursa'da bir ölü yunus daha karaya vurdu
- Kazada ölen pilot, kız arkadaşına evlenme teklifi etmiş
- Bağcılar’da korkutan yangın
- Tuzla'da bir fabrikada patlama meydana geldi
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Burada olmaması büyük bir dangalaklık'
- İBB, TÜSİAD ve sosyal medya hedefte
- AKP'nin yeni düşmanını açıkladı!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt
- Kendi idrarını içen adam, sebeplerini açıkladı
- Masanın adayına destek
- MHP'den istifa etti, CHP'ye katıldı
- Elektriğe büyük zam yolda
- Japonya'dan Kazakistan'a çağrı
- Yüzde 54 onaylamıyor!