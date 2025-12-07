Hasan Al yazdı: 'Trabzonspor şampiyonluk yarışının içinde'

Trabzonspor, Göztepe deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile döndü. Hasan Al karşılaşmayı kaleme aldı.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"Trabzonspor kadro zenginliğine sahip değil. Saviç ve Ouali'nin eksikliği çok şey demek.

Bordo Mavililer, bu eksiklere rağmen ilk yarıda güzel bir mücadele ortaya koydu. Topa sahip olmasını bildi. Ayağa çabuk paslarla hızla atağa kalktı. Rakip ceza alanı önüne kadar topu başarıyla getirdi. Ancak aynı başarıyı ceza alanı içinde gösteremedi. Bu kadar çok topa sahip olan bir takımın daha çok gol pozisyonu üretmesi gerekirdi.

Trabzonspor'un ilk yarıda yüzde yetmişbeş topa sahip olma oranıyla oynaması, rakibinin oyun anlayışından da kaynaklandı.

Göztepe, ön alan baskısı yapmadı. İkinci bölgeye çekilip bekledi. 10 oyuncuyla bir blok oluşturdu. Bu alanın içerisine girdiğinde baskı yaptı.

Bunun dışında topu kaybettikleri yerde de baskıyı başlatt. Oyun disiplinini hep korudu. Özellikle soldan Cherni ile kenar orta yapmaya çalıştı. Ancak gol pozisyonu üretmekte yetersiz kaldı.

İkinci yarıya Trabzonspor golle başladı. Bu gol iki takımın da oyun anlayışını değiştirdi. İlk yarı ikinci bölgeye çekilen Göztepe, ikinci yarı ön alan baskısı uyguladı. Tüm hatlarıyla rakibinin üzerine gitti. Pina'nın kaptırdığı topda adeta futbol mucizesi yaşandı. Trabzonsporlu oyuncular art arda iki vuruşu çizgiden çıkardı. "Olmayınca olmuyor" derler ya, işte öyle bir pozisyonlar zinciri yaşadık.

1-0 korumaya çalışan ve rakibi karşısında oldukça zorlanan Bordo Mavililerin imdadına bu hafta da Muçi yetişti.

Trabzonspor tam "rahatladım" derken, Pina'nın kîrmızı kart görmesi ve farkın bire inmesi bir anda maçın seyrini değiştirdi.

Göztepe taraftarının da desteğini arkasına alarak beraberlik golünü aradı. Atak üstüne atak geliştirdi.

Son dakikalar Trabzonspor ceza alanı içinde oynandı desek abartmış olmayız. Kıran kırana bir mücadeleye tanık olduk.

Göztepe'nin olağanüstü gayreti gol getirmedi.

Oyun şansı Trabzonspor'a; "bu maçı sana vereceğim" dedi.

Ve verdi.

Bordo Mavili oyuncuların gücü yetmediği yerde topun önünde kendilerini siper etmeleri, maçı kazanmak için tüm güçlerini ortaya koymaları takdire şayandı.

Her şey bir yana, Trabzonspor'a "takım ruhunu" kazandıran Fatih Tekke'yi kutluyorum.

Bu maçla birlikte artık Trabzonspor'da şampiyonluk yarışının içine girmiştir."