Hasan Al yazdı: 'Trabzonspor, tarihinin en iyi tandemlerinden birini yakaladı'

Trabzonspor, tarihinin en iyi tandemlerinden birini yakaladı. Oynadıkça daha iyi olacaklar...

Sağ stoper Nwaiwu.

Sol stoper Batagov.

Yönetim bu ikiliyi takımda tutmayı ne kadar başarabilir, bilmiyorum.

Batagov, raket gibi bir sol ayağa sahip. Geriden oyun kurmada çok başarılı. Hücumu destekleme becerisine sahip.

Son müdahaleleri takıma hayat veriyor. Yüksek toplarda etkili. Bire birlerde nefes aldırmıyor. Oyun takibi ve önsezisi çok güçlü...

Nwaiwu'nun atletik performansı mükemmel. Sürat ve çabukluğu ile savunmanın arkasına sarkan rakip forvetleri anında yakalıyor. Topu oyuna sokmada usta. İkili mücadelelerde cesur ve güçlü. Son müdahaleler de başarılı. Hava toplarında etkili. Duran toplarda, rakip kalelerde gol bulabiliyor...

Batagov - Nwaiwu ikilisi (hakkını yemeyelim Saviç'de dahil); sol beksiz Trabzonspor'u, sağ bek Pina'nın tüm savunma zaaflarına rağmen ilave güç harcayarak derledi toparladı. Eksiklerini kapattı. Takım savunmasının aksadığı anlarda, ayakta kalmayı başardı.

Eğer kaliteli bir sol bek transfer edilirse, savunma bloku daha da başarılı olur.

Önümüzdeki yılın planlaması ne şekilde yapılır bilemem.

Bildiğim, eldeki oyuncularla Trabzonspor'un savunmanın merkezinde problem yaşamayacağıdır.

Saviç'in liderlik vasfı Fatih Tekke'nin tercihini belirleyen önemli unsur olsa da...

Nwaiwu ve Batagov, iskelet kadroda tahtaya yazılan ilk iki isim olur.

Kulübede deneyimli Saviç de, bu ikilinin sakatlık ve cezalı durumunda sigortası olur.

Genç Salih'de alternatif oluşturur.