Hasan Ali Kaldırım: Bence bugün kendimizi biraz eleştirmemiz lazım

12 Ağustos 2022 Cuma, 09:05

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında İstanbul Başakşehir, Breidablik'i sahasında 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından Hasan Ali Kaldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oynadıkları oyunu geliştirmeleri gerektiğini aktaran Kaldırım, "Skora baktığımızda rahat gibiydi ama ilk devre biraz sıkıntı yaşadık, ilk gole kadar. İlk maçta güzel bir avantaj yakaladık. Daha iyi olabilirdik. Bence bugün kendimizi biraz eleştirmemiz lazım. Bu turdan itibaren daha iyi takımlar çıkacak önümüze. Yani oyunu daha erken koparabilirdik. Biraz daha tempo kazanmamız lazım. Onun için bir öz eleştiri yapmak gerek. Ama önemli olan turu geçmekti. Özellikle de ülke puanı için. Şimdi gördüm, Konya'da elenmiş. Onlara da geçmiş olsun. Ülke puanı için önemli. İnşallah bir sonraki turda da ciddi bir rakibe karşı oynayacağız. İnşallah tur atlayıp gruplara kalırız" diye konuştu.

"CİDDİ BİR RAKİP BİZİ BEKLİYOR"

Play-Off turundaki rakipleri Belçika ekibi Royal Antwerp'in önemli bir takım olduğunu ve zorlu bir eşleşmenin kendilerini beklediğini aktaran tecrübeli oyuncu, "Sezona çok iyi başladık. Bunun sinyallerini kamp döneminde sezon öncesi hazırlık döneminde gösterdik. İyi başlamak istiyorduk. Sezonu erken açtık. Biliyorsunuz erken açan takımlar sezon sonuna doğru hem mental anlamda hem de fiziksel anlamda biraz çöküş yaşayabiliyor. Ama hocalarımız, teknik heyet bunu iyi yönlendiriyor şimdiye kadar. Herkese şans geliyor. Bu şansı da herkes iyi değerlendiriyor bence. Geniş bir kadroya sahibiz. Antwerp'e gelirsek ciddi bir rakip. Hem hocaları hem oyuncular. Biz de geçen hafta hem kadrolarına hem de oyuncularına baktık. Ciddi bir rakip bizi bekliyor. İlk maç içeride sonra deplasmanda. Avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. Maçtan maça bakmak istiyoruz. Şimdi önümüzde Konya deplasmanı var. Zor bir deplasman. Önce oraya geçip sonra Antwerp'e hazırlanmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.