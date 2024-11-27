Hasan Arat açıkladı: Giovanni van Bronckhorst takımdan ayrılacak mı?
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, futbol takımı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Göztepe karşılaşmasının ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile görüştüğünü açıkladı.
Basın toplantısında teknik direktör konusuna yanıt veren Hasan Arat, "Van Bronckhorst ile Göztepe maçı akşamı görüştüm. Çok üzgündü. Beşiktaş tarihindeki en kötü 2-0'dan geri dönüşü yaşadı. Bunları anlattık. Ertesi gün tekrar görüştüm. Maçtan sonra değerlendirmeler yapacağımızı söyledim. Yönetimimizin kararının kendisiyle 'devam' kararı olduğunu söyledim. Vakti geldiğinde karar vermekten kaçınmayız. Beşiktaş için her şeyi yaparız. Burası şahsi müessesemiz değil. Benim gönlüm halen Beşiktaş'ta. 2-3 maçta iyi netice alacağına inanıyorum" dedi.
"KARARI HÜSEYİN BEY VERECEK"
Giovanni van Bronchorst ile devam edip etmeme kararı hakkında sorular üzerine konuşan Hasan Arat, "Hüseyin Bey karar verecektir. Hüseyin Bey, futbolun patronudur. Hüseyin Bey, Mete Bey, Onur Bey, Feyyaz Bey karar verecek. Tercihlerini onlar kullanacak. Devam edip etmeyeceğine onlar karar verecek. Bunlar asil insanlardır. Son noktaya gelmeden bana her zaman haber verirler. Haberimin olmadığı bir konu hiç olmadır. Hüseyin Bey centilmen bir insandır. Biz aynı kubbedeyiz. Yanlarında olacağım ama yürütme Hüseyin Bey'de olacak" ifadelerini kullandı.
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