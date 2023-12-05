Hasan Arat ilk transferini bitirdi!

Beşiktaş Emlakjet, Darüşşafaka'dan Amerikalı oyun kurucu Kyle Allman'ı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:55
Hasan Arat ilk transferini bitirdi!
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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, ilk transferini potaya gerçekleştirdi.

Beşiktaş Emlakjet, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Kyle Allman ile sözleşme imzaladı.

Kyle Allman son olarak Darüşşkafa Lassa'da forma giymişti.




Beşiktaş Emlakjet Kyle Allman Hasan Arat

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