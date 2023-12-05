Hasan Arat ilk transferini bitirdi!
Beşiktaş Emlakjet, Darüşşafaka'dan Amerikalı oyun kurucu Kyle Allman'ı transfer etti.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, ilk transferini potaya gerçekleştirdi.
Beşiktaş Emlakjet, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Kyle Allman ile sözleşme imzaladı.
Kyle Allman son olarak Darüşşkafa Lassa'da forma giymişti.
Kyle Allman Beşiktaş Emlakjet’te— Beşiktaş Emlakjet (@BJK_Basketbol) December 5, 2023
Beşiktaş Emlakjet Takımımız, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Kyle Allman ile sözleşme imzaladı.
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