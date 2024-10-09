Hasan Arat'tan Giovanni van Bronckhorst yanıtı: 'Biz gidersek ancak...
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un kulüpteki geleceği ile ilgili konuşan Arat, "Van Bronckhorst hiçbir yere gitmeyecek. Biz gidersek ancak gider" dedi.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, medya mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
İlk olarak Bronckhorst ile ilgili eleştirilere değinen Arat, "Van Bronckhorst hiçbir yere gitmeyecek. Biz gidersek ancak gider" ifadelerini kullandı.
"KOLTUĞA ÇAKILI DEĞİLİZ"
Kimsenin koltuğa çakılı olmadığını belirten Hasan Arat, "Hoca ve takımla ilgili birçok söylenti yayılıyor. Semih konusunda hiçbir sorun yok. Bu tamamen hoca kararı. Onu neden oynatmadığını hocaya sorun. Bizler koltuğa çakılı değiliz. Zamanı gelince gitmesini de biliriz" diye konuştu.
Hasan Arat ayrıca, bir beraberlikte takımın bozulmasına izin verilmeyeceğini ve Beşiktaş'ta isimlerin değil yapılanların önemli olduğunun altını çizdi.
Beşiktaş Başkanı Arat, daha sonra ise Giovanni van Bronckhorst ile fotoğrafını paylaştı ve Hollandalı teknik direktöre desteğini yineledi.
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