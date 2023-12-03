Hasan Arat'tan ilk açıklama: 'Bizim işimiz şimdi başlıyor'

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Hasan Arat, "Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 22:35
Hasan Arat'tan ilk açıklama: 'Bizim işimiz şimdi başlıyor'
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı yarıştı. 

Hasan Arat, siya-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu.

Arat ilk açıklamasında, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan kuyrukta bekledi. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız. Bizim işimiz şimdi başlıyor. Bu gece bitmedi" dedi.

Hasan Arat'ın yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapacak Hüseyin Yücel ise şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Seçim başlamadan önce kaybeden olmayacağını söyledik. Elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz." 

Yönetim kurulunda yer alan Mete Vardar, "Kazanan Beşiktaş oldu. Müthiş bir tevazu. Bugün 92-93 yaşında üyelerimiz sırada beklediler. Önemli olan Beşiktaş'ın kazanması. Yarışın kazananı Beşiktaş oldu" açıklamasında bulundu.


Hasan Arat beşiktaş Seçim

İlgili Haberler

Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat!

Son Dakika: Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat!
Serdal Adalı'dan Hasan Arat'a eleştiri: 'Ben kimsenin ayağına gitmem'

Serdal Adalı'dan Hasan Arat'a eleştiri: 'Ben kimsenin ayağına gitmem'
Hasan Arat'tan seçim açıklaması: 'TFF'nin icabına bakacağız'

Hasan Arat'tan seçim açıklaması: 'TFF'nin icabına bakacağız'

En Çok Okunan Haberler