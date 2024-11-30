Hasan Arat'tan Samet Aybaba'ya sert yanıt: 'Hainlik yapmasın'

Yayınlanma: 30.11.2024 - 15:38

Güncelleme: 30.11.2024 - 15:40

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, Samet Aybaba'nın kendisi hakkındaki sözleri hakkında Candaş Tolga Işık'a konuştu.

'HAİNLİK YAPMASIN'

Candaş Tolga Işık'ın haberine göre Samet Aybaba'ya yanıt veren Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:

"Samet Aybaba, yıllık 27 milyon liralık bu sözleşmeyi imzalamadığı için böyle konuşuyor. Burada yazan primler de komisyon mu? Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabında komisyon diye bir şey yazmaz, sadece alanlar bilir"

SAMET AYBABA'DAN YANIT GECİKMEDİ

Öte yandan Candaş Tolga Işık ile konuşan Samet Aybaba, siyah-beyazlı ekibin eski başkanı Hasan Arat'a yanıt verdi.

Aybaba açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Başkan açıkça yalan söylüyor. Bana kendisi sen doğru düzgün para almıyorsun buna çok üzülüyorum. Sana bir sözleşme hazırlayalım. Bunu Hüseyin Yücel'le hallet dedi. Sözleşmeyi ben değil kulüp çalışanları hazırladı. İmza da atmadım zaten...Bir sürü de şahidi var bunun..."

'HASAN BEY NEYİ YALANLIYOR'

"Ekibimin hepsi İngilizce hatta Almanca konuşabiliyor. Ben kendisini aradım bu ne rezalet imzam atılmış dedim. Hocam idare et, bazı şeyler var dedi. Ben de kabul edemem deyince iptal ettirdi. 5 milyon satın alma teklifi verdiler. Sonra benim uyarımla maille teklifi geri çektiler. 500 bin £'ya kiralandı. Ben de aynısını söyledim zaten Hasan Bey neyi yalanlıyor? Bunların hepsinin şahitleri var"