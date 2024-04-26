Hasan Arat'tan teknik direktör kararı: Favori belli oldu!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 10:07

Güncelleme: 26.04.2024 - 10:07

Fernando Santos ile vedalaşan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Daha önce yaptığı açıklamada yeni hocanın yerli veya yabancı olma ihtimalinin yüzde 50'şer olduğunu belirten Hasan Arat kararını verdi.

Sabah'ın aktardığı habere göre Hasan Arat'ın ilk hedefi yabancı teknik direktörden yana.

Buna karşın Hasan Arat'ın Fernando Santos öncesi görüşülen teknik adamlarla tekrar temasa geçmeyeceği belirtildi.

Dolayısıyla tekrar önerilen Giovanni van Bronckhorst'a Beşiktaş'ın şimdilik sıcak bakmadığı vurgulandı.

YERLİDE FAVORİ SERGEN YALÇIN

Öte yandan yerli teknik direktör konusunda ön plana çıkan isim ise Sergen Yalçın.

Beşiktaş yönetiminde yerli aday olarak Sergen Yalçın'ın adının ağır bastığı ifade edildi.

Sezon sonunda Antalyaspor'dan ayrılma kararı alan Sergen Yalçın'ın ise Beşiktaş'a dönme fikrine sıcak olduğu haber detayında yer aldı.

NURİ ŞAHİN'DEN SONUÇ ALINAMADI

Öte yandan yöneticilerden sadece bir ismin tercihini Şenol Güneş'ten yana kullandığı vurgulandı.

Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin'le yapılan görüşmeden ise sonuç alınamadığı aktarıldı.