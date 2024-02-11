Hasan Arat'tan transfer açıklaması: 'Türkiye'de bir ilk...'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, katıldığı bir televizyon kanalında açıklama yaptı. Arat, transfere ilişkin, "Beşiktaş'a güvenmeye devam edin. Beşiktaş'tan güveninizi eksik etmeyin. Beşiktaş çok büyük camia. Yağız da imzaladı. Bu Türkiye'de bir ilktir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:59
Hasan Arat'tan transfer açıklaması: 'Türkiye'de bir ilk...'
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beyaz TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni transferlerle ilgili konuşan Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a güvenmeye devam edin. Beşiktaş'tan güveninizi eksik etmeyin. Beşiktaş çok büyük camia. Yağız da imzaladı. Bu Türkiye'de bir ilktir. Çok fazla transfer yapmayacağız, doğru transfer yapacağız. Bundan sonra felsefemiz bu" dedi.

Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta karakterli tüm futbolcular efsanedir. Muçi de buna adaydır" diye konuştu.


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