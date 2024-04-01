Hasan Arat'tan yabancı hakem açıklaması: 'Sıcak bakılmalı'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, düzenlenen iftarın ardından basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Arat, Süper Lig'de yabancı hakemlerin görev yapmasına ilişkin, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 21:46
Hasan Arat'tan yabancı hakem açıklaması: 'Sıcak bakılmalı'
Abone Ol google-news

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün düzenlediği iftarın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yabancı hakemler için konuşan Hasan Arat, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı. TFF, çok adaylı bir seçime gitmeli. Kurullar da seçimle gelmeli" dedi ve şu sözlerle devam etti:

"EMEKLİ OLDUKTAN SONRA..."

"Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftarlar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Böyle bir şey yok. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Beşiktaş Kulübü, hakemler emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir müessese değildir."

Son olarak Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Hasan Arat şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Semih Kılıçsoy, kırmızı çizgimizdir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması gerekir."


Hasan Arat haberleri Yabancı hakem haberleri beşiktaş haberleri TFF haberleri

İlgili Haberler

Beşiktaşlı yıldıza Premier Lig'den yakın talip!

Beşiktaşlı yıldıza Premier Lig'den yakın talip!
Beşiktaş'ta hedef Hollandalı yıldız!

Beşiktaş'ta hedef Hollandalı yıldız!
Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk

Beşiktaş basketbolda tarihi hafta: 12 yıl sonra bir ilk
Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’

Türkiye Yerel Seçimleri dünya basınında! ‘Beklenmedik sonuç’
Fenerbahçe'de kritik toplantı: Futbolcular 'ligden çekilme'yi oyladı

Fenerbahçe'de kritik toplantı: Futbolcular 'ligden çekilme'yi oyladı
‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!

‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!
Fatih Terim'den sert tepki: 'Hakemlerden genelde bahsetmem ama...'

Fatih Terim'den sert tepki: 'Hakemlerden genelde bahsetmem ama...'
İmamoğlu’na oy vermeyeceğini açıklamıştı… Buket Aydın Akp’yi eleştirdi!

İmamoğlu’na oy vermeyeceğini açıklamıştı… Buket Aydın Akp’yi eleştirdi!
Hande Erçel oyunu kullandı

Hande Erçel oyunu kullandı
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu