Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hasan Şaş'tan Barış Alper Yılmaz'a sert tepki: 'Sen hangi dünyada yaşıyorsun!'

Hasan Şaş'tan Barış Alper Yılmaz'a sert tepki: 'Sen hangi dünyada yaşıyorsun!'

24.08.2025 15:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hasan Şaş'tan Barış Alper Yılmaz'a sert tepki: 'Sen hangi dünyada yaşıyorsun!'

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sarı-kırmızılılardan ayrılığı gündemde olan Barış Alper Yılmaz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Şaş, Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz kriziyle ilgili SporON'da çok konuşulacak ifadeler kullandı. Şaş, milli futbolcunun transferinde komisyon iddiası ortaya attı ve "Galatasaray Kulübü bunları deşifre edecek" dedi.

Barış Alper'e sert sözlerle yüklenen Hasan Şaş, "Transfer bitimine 10 gün kala senle menajerin Galatasaray Kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsunuz. Sen hangi dünyada yaşıyorsun! Sen kime baskı yapıyorsun!" sözlerini sarf etti.

Milli futbolcunun transferi için komisyon vurgusu yapan Şaş, "Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış! 25 yaşında Arabistan mı yapıyorsun? Sözleşmeli oyuncusun sen. Sen kimle görüştün? Nasıl bir demeç bu? Kim buradan komisyon götürüyor. Galatasaray Kulübü bunları deşifre edecek" şeklinde konuştu.

Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan'a da yüklenen Şaş, "Sen kimsin menajer! Sen kimsin de Galatasaray Kulübü hakkında bu açıklamayı yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Son derece sinirli olduğu gözlemlenen Şaş, "Bu mu iletişim Galatasaray Kulübü ile! O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal, kırılır gider! Ne kadar güzel ya çık sosyal medyayı arkana almaya çalış. Sen sözleşmeli oyuncusun, kimden izin aldın sen?" dedi.

Futbolcuların maaş taleplerine ayrı parantez açan Hasan Şaş, "Yeter ya! Futbolcular almış eline 'Ben bunu isterim, şunu isterim' diyorlar. Kötü olduğunuzda 'Gel düşür aldığın parayı' diyor mu kulüp? Onu ödüyor değil mi sana. Herkes bir had bilsin!" yorumunu yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #Barış Alper Yılmaz #Hasan Şaş

İlgili Haberler

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz krizi büyüyor Galatasaray'da Neom SC'den gelen teklif sonrası gündemden düşmeyen Barış Alper ile ilgili bugün sıcak gelişmeler yaşandı. 5 gündür takımla çalışmayan Barış Alper, Galatasaray'ın Kayserispor’la oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacak.
Volkan Demirel'den Barış Alper iddiası: 'Bence o iş bitmiş'
Volkan Demirel'den Barış Alper iddiası: 'Bence o iş bitmiş' Teknik direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel, Galatasaray'da yaşanan Barış Alper Yılmaz kriziyle ilgili konuştu. Demirel, "Barış Alper'i kadroya almadılarsa bence o iş bitmiş. Bundan sonra bu işten hayır da gelmez" ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz için kadro dışı yanıtı!
Barış Alper Yılmaz için kadro dışı yanıtı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçı öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. Barış Alper, Kayseri kafilesinde yer almadı. Abdullah Kavukcu, milli futbolcunun kadro dışı kaldığı haberlerini ise yalanladı.