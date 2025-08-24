Hasan Şaş'tan Barış Alper Yılmaz'a sert tepki: 'Sen hangi dünyada yaşıyorsun!'

Hasan Şaş, Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz kriziyle ilgili SporON'da çok konuşulacak ifadeler kullandı. Şaş, milli futbolcunun transferinde komisyon iddiası ortaya attı ve "Galatasaray Kulübü bunları deşifre edecek" dedi.

Barış Alper'e sert sözlerle yüklenen Hasan Şaş, "Transfer bitimine 10 gün kala senle menajerin Galatasaray Kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsunuz. Sen hangi dünyada yaşıyorsun! Sen kime baskı yapıyorsun!" sözlerini sarf etti.

Milli futbolcunun transferi için komisyon vurgusu yapan Şaş, "Sen kariyerini böyle mi yönetiyorsun Barış! 25 yaşında Arabistan mı yapıyorsun? Sözleşmeli oyuncusun sen. Sen kimle görüştün? Nasıl bir demeç bu? Kim buradan komisyon götürüyor. Galatasaray Kulübü bunları deşifre edecek" şeklinde konuştu.

Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan'a da yüklenen Şaş, "Sen kimsin menajer! Sen kimsin de Galatasaray Kulübü hakkında bu açıklamayı yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Son derece sinirli olduğu gözlemlenen Şaş, "Bu mu iletişim Galatasaray Kulübü ile! O Barış'sa, o Galatasaray! Galatasaray ağaçtır, gerisi dal, kırılır gider! Ne kadar güzel ya çık sosyal medyayı arkana almaya çalış. Sen sözleşmeli oyuncusun, kimden izin aldın sen?" dedi.

Futbolcuların maaş taleplerine ayrı parantez açan Hasan Şaş, "Yeter ya! Futbolcular almış eline 'Ben bunu isterim, şunu isterim' diyorlar. Kötü olduğunuzda 'Gel düşür aldığın parayı' diyor mu kulüp? Onu ödüyor değil mi sana. Herkes bir had bilsin!" yorumunu yaptı.