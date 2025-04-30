Hasan Şaş'ın gözü yıldız oyuncuda: 'Keşke Galatasaray'da olsaydı'

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, katıldığı bir YouTube kanalından değerlendirmelerde bulundu. Şaş, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için, "Keşke Galatasaray'da olsaydı" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş'ın gözü yıldız oyuncuda: 'Keşke Galatasaray'da olsaydı'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 13:49

Hasan Şaş, Yeni Açık YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu için, "Keşke Galatasaray'da olsaydı" diyen Şaş, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin de konuştu.

Hasan Şaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş'ta Rafa Silva var... Rafa Silva çok etkili toplar getiriyor."

"Rafa Silva keşke Galatasaray'da olsaydı. Çok çok çok iyi oyuncu."

"İKİNCİ YARI KIYAMET KOPACAK"

"Beşiktaş derbide bence kendi oyununu oynayacak. İkinci yarı bence kıyamet kopacak, benim başlığım o."

"İlk yarı beraberlik ya da Beşiktaş'ın önde olduğu senaryoda ikinci yarı da belki bu senenin en zevkli maçını izleyebiliriz."


Etiketler: #Hasan Şaş #rafa silva #beşiktaş #galatasaray

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