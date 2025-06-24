Hastaneye kaldırılmıştı! Mbappe'nin son durumu belli oldu

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, Kulüpler Dünya Kupası için gittiği Amerika Birleşik Devlerleri'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İlk iki maçı kaçıran 26 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından bireysel çalışmalara devam etti.

Marca'nın haberine göre; Mbappe, 1 haftalık süreç içerisinde 5 kilo verdi. Öte yandan Fransız futbolcunun Salzburg ile oynanacak üçüncü maçta da süre alamayacağı belirtildi.

16 Haziran'dan bu yana otel odasında izole şekilde kalan Mbappe, yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle ne antrenmanlara katılabildi ne de takım arkadaşlarıyla vakit geçirebildi. Sadece meyve ve sıvı takviyesiyle ayakta durabilen Fransız oyuncu, Al Hilal karşılaşmasını tribünden dahi izleyemedi.

Teknik direktör Xabi Alonso, yıldız oyuncusunu son ana kadar bekleyeceğini açıklasa da, sağlık durumu nedeniyle Mbappe ikinci maç olan Pachuca karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Turnuvada 35 derece sıcaklık ve yüzde 70 nem oranı da iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor.

Mbappe'nin, 27 Haziran'daki RB Salzburg maçına yetişip yetişemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Turnuvaya büyük hedeflerle gelen Fransız süperstar, sezonu 43 golle tamamlamış ve Kulüpler Dünya Kupası'nda 50 gole ulaşma hayali kuruyordu. Ancak şu an için sahalara ne zaman döneceği net değil.