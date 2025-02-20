Hastaneye kaldırılmıştı: Serdal Adalı'dan iyi haber!

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Hastaneye kaldırılmıştı: Serdal Adalı'dan iyi haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:37

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekibin başkanı Serdal Adalı, ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Edinilen bilgiye göre; Serum tedavisi uygulanan Başkan Adalı'nın evinde istirahat ettiği ve sağlığının iyi olduğu aktarıldı.

Başkan Adalı'nın rahatsızlığı nedeniyle, salı günü Ekol TV ekranlarında yayımlanması planlanan 'Az Önce Konuştum' programı iptal edilmişti.


Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #Hastane

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