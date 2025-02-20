Hastaneye kaldırılmıştı: Serdal Adalı'dan iyi haber!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:37

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:37

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı ekibin başkanı Serdal Adalı, ağır grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Edinilen bilgiye göre; Serum tedavisi uygulanan Başkan Adalı'nın evinde istirahat ettiği ve sağlığının iyi olduğu aktarıldı.

Başkan Adalı'nın rahatsızlığı nedeniyle, salı günü Ekol TV ekranlarında yayımlanması planlanan 'Az Önce Konuştum' programı iptal edilmişti.