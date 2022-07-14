Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan iki ismi Sivasspor'a istiyor
Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor. Sarı-kırmızılılarda geride bıraktığımız sezon beklentilerin uzağında kalan Aytaç Kara ve Emre Kılınç'a Süper Lig'den Demir Grup Sivasspor talip oldu.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Birçok oyuncusuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda, Emre Kılınç ve Aytaç Kara'yı Demir Grup Sivasspor istiyor.
Sabah'ın haberine göre, özellikle kanat pozisyonları ve orta saha için takıma seviye atlatacak isimler üzerine yoğunlaşan kırmızı-beyazlılar, rotasını Galatasaray'a çevirdi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
Sözleşmeleri 2024'te bitecek iki oyuncuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'un kesin kararları beklenirken, satın alma opsiyonlu kiralık formülünün masada olduğu ve görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi.
27 yaşındaki Emre Kılınç, 2 sezon önce 31 maçta 9 gol, 7 asistle en parlak dönemini geçirdiği Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu. Kılınç geçen sezon sarı-kırmızılı takımda 37 maçta 5 gol, 3 asist yaptı.
29 yaşındaki Aytaç Kara ise geçen sezon Galatasaray'da 12 ve kiralık gittiği Göztepe'de 8 maça çıktı, 1 asist yaptı. Kara, kariyerine İzmir temsilcisi Altay altyapısında başladı.
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