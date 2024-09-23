Stadı sekerek terk etmişti: Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in durumu belli oldu!
Galatasaray derbisi sonrası stadı sekerek terk eden Allan Saint-Maximin'in yapılan kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığı iddia edildi.
3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, dev maç sonrası stadı sekerek terk etmişti.
NTV Spor'da yer alan habere göre; hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun bugün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin bir aksilik olmazsa 2-3 gün içinde takıma katılacak.
OSAYI-SAMUEL TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Öte yandan sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Bright Osayi-Samuel ise bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19:45'te başlayacak.
Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #galatasaray
Spor Haberleri
- Eski milli basketbolcu Asım Pars hayatını kaybetti
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in durumu belli oldu!
- Ulugazi’de yeni başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu
- PFDK'dan Burak Yılmaz'a ceza!
- Marc-Andre ter Stegen'den Barcelona'ya kötü haber!
- Galatasaray'a Nijeryalı savunmacı!
- Fransa Ligue 1'de Tanguy Ndombele fırtınası!
- Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den talip!
- Eski hakemden flaş Zorbay Küçük iddiası!
- Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
- Yavaş'ın yanıtı sonrası istifa etti!
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- H.K.G.'ye istismar davasında karar
- 'İmamoğlu' hareketliliği: CHP olağanüstü toplanacak
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- 'Tayyip'e sor' davası
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- Sağlıklı ve güçlü bir zihin için 6 egzersiz önerisi