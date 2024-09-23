Stadı sekerek terk etmişti: Fenerbahçe'de Saint-Maximin'in durumu belli oldu!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 15:08

Güncelleme: 23.09.2024 - 15:08

3-1 kaybedilen Galatasaray derbisinde Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, dev maç sonrası stadı sekerek terk etmişti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun bugün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı. Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin bir aksilik olmazsa 2-3 gün içinde takıma katılacak.

OSAYI-SAMUEL TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Öte yandan sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Bright Osayi-Samuel ise bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19:45'te başlayacak.