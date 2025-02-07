Samsunspor, Hatayspor'u 7 dakikada çözdü
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor evinde Murat Şahin'in yönetimindeki Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 3. dakikada Marius Mouandilmadji ve 7. dakikada Zeki Yavru kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor iç sahadaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti ve ligde 43 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
Ligdeki galibiyet hasreti 11 maça yükselen Hatayspor ise 10 puanla 18. sırada kaldı. Öte yandan Hatayspor'un deplasmandaki kazanamama serisi 17 maça yükselmiş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor evinde Alanyaspor'u ağırlarken, Samsunspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
Etiketler: #samsunspor #hatayspor #Trendyol Süper Lig
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