Hatayspor, Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı!
Hatayspor, takım kaptanı Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sürpriz bir veda gerçekleşti.
Hatayspor, kaptan Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:
"Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."
Etiketler: #Erce Kardeşler #hatayspor #süper lig
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