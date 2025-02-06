Hatayspor, Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı!

Hatayspor, takım kaptanı Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hatayspor, Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:27

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sürpriz bir veda gerçekleşti.

Hatayspor, kaptan Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:

"Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."


Etiketler: #Erce Kardeşler #hatayspor #süper lig

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