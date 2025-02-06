Hatayspor, Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:27

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:27

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da sürpriz bir veda gerçekleşti.

Hatayspor, kaptan Erce Kardeşler ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:

"Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."