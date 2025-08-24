Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.08.2025 21:04:00
Cumhuriyet Spor
Hatayspor'da Hugo Almeida dönemi!

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktörlük için Hugo Almeida ile anlaştıklarını açıkladı.

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevine Hugo Almeida'nın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Bem-vindo!"

BİR İLKİ YAŞAYACAK

Geçen sezon Bodrum FK'de yardımcı antrenörlük yapan 41 yaşındaki çalıştırıcı, ilk tam zamanlı teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Genç teknik direktör, daha önce 2 maç geçici teknik direktör olarak İran ligi ekiplerinden Sepehan'da görev yapmıştı.

Hugo Almeida ülkemizde 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.

İlgili Konular: #hatayspor #Teknik Direktör #hugo almeida

