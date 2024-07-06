Hatayspor duyurdu: Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu!

Hatayspor, Dele Bashiru’nun Lazio'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 15:11
Hatayspor duyurdu: Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu!
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Süper Lig ekibi Hatayspor, Dele Bashiru'nun ayrılığını resmen açıkladı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


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