Hatayspor duyurdu: Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu!

Yayınlanma: 06.07.2024 - 15:11

Güncelleme: 06.07.2024 - 15:11

Süper Lig ekibi Hatayspor, Dele Bashiru'nun ayrılığını resmen açıkladı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.