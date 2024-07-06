Hatayspor duyurdu: Dele Bashiru, İtalyan devine transfer oldu!
Hatayspor, Dele Bashiru’nun Lazio'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Hatayspor, Dele Bashiru'nun ayrılığını resmen açıkladı.
ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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