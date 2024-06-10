Hatayspor'dan Özhan Pulat kararı!

Yayınlanma: 10.06.2024 - 22:46

Güncelleme: 10.06.2024 - 22:46

Geçtiğimiz sezonun son 4 haftasında Hatayspor'un başına getirilen ve 4 maçta topladığı 8 puanla takımı ligde tutan Özhan Pulat ile sözleşme uzatma kararı alındı.

Hataysor'dan yapılan açıklamada, "Özhan Pulat ile yola devam! Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile yolumuza devam ediyoruz. Özhan hocamıza yeniden hoş geldin diyor, görevinde sonsuz başarılar diliyoruz. Yuvana hoş geldin Özhan Pulat” denildi.