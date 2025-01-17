Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Ocak 2025 Cuma, 09:47
Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Murat Şahin'in ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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