Hatayspor-Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi açıklandı

Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı. Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg oturacak.

Hatayspor-Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:17

Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.

BELÇİKALI VAR HAKEMİ

TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.

 


Etiketler: #galatasaray #hatayspor #yabancı VAR hakemi

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