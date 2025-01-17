Hatayspor-Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi açıklandı

Yayınlanma: 17.01.2025 - 12:17

Güncelleme: 17.01.2025 - 12:17

Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.

BELÇİKALI VAR HAKEMİ

TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.