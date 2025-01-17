Hatayspor-Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'de sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı. Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg oturacak.
Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gidileceği açıklanmıştı. Bu doğrultuda sezonun ilk yabancı VAR hakemi ataması yapıldı.
BELÇİKALI VAR HAKEMİ
TFF, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçında VAR koltuğunda Belçikalı Jan Boterberg'in oturacağını açıkladı.
Trendyol 1. Lig’de bugün oynanacak maçın VAR, AVAR ve AVAR2 hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/J7yGuvnHEn— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) January 17, 2025
Etiketler: #galatasaray #hatayspor #yabancı VAR hakemi
Spor Haberleri
- Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!
- Avustralya'da Sabalenka, Alcaraz ve Zverev turladı!
- Mehmet Topal'dan Fenerbahçe sorusuna cevap
- Hasan Arat, EOC İcra Kurulu üyeliğine aday oldu
- Jorge Carrascal kimdir?
- Fenerbahçe'ye Brezilyalı stoper!
- Sezonun ilk yabancı VAR hakemi açıklandı!
- Strahinja Pavlovic kimdir?
- TFF'den bir değişiklik daha!
- Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Bir rapor, bir karar, çok ders
- Beşiktaş Belediyesi için CHP'den karar!
- Şikâyetini geri çekmişti
- Ailesini katleden polisin ifadesi ortaya çıktı
- 'CHP ve Rıza Başkan ile ilgisi yok'