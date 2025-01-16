Mecnun Otyakmaz açıkladı: İşte yabancı VAR'ın uygulanacağı maçlar!
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında devreye girmesi beklenen yabancı VAR uygulaması için çalışmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, süreci anlattı.
Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun ikinci yarısı bu hafta başlayacak.
Ligde sezonunun ikinci yarısıyla birlikte yabancı VAR uygulamasının devreye girmesi bekleniyor.
Sezonun ikinci yarısında devreye girmesi beklenen yeni sistem için son hazırlıklar yapılırken Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yabancı VAR hakemleriyle ilgili süreci NTV'ye anlattı.
Mecnun Otyakmaz, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz" dedi.
"Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda uygulanacak değil mi?" sorusuna ise Mecnun Otyakmaz şu yanıtı verdi:
"İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz."
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