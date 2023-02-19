Hatayspor'un hangi futbolcuları kiralandı? Hatayspor'un futbolcuları hangi takımlara kiralandı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonucu Spor Toto Süper Lig'den çekilmeye karar veren Hatayspor, bazı futbolcularını sezon sonuna kadar kiralık gönderdi. Peki, Hatayspor hangi futbolcularını kiraladı? Hatayspor kaç futbolcusunu kiraladı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 12:40
Hatayspor'un hangi futbolcuları kiralandı? Hatayspor'un futbolcuları hangi takımlara kiralandı?
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 5 futbolcusunun sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giyeceğini duyurdu. Peki, Hatayspor hangi futbolcuları kiraladı? İşte ayrıntılar...

HATAYSPOR HANGİ FUTBOLCULARI KİRALADI?

Mehdi Boudjemaa - Ferencvaros (Macaristan)

Samuel Adekugbe - Galatasaray

Bertuğ Özgür Yıldırım - Antalyaspor

Saba Lobjanidze - Fatih Karagümrük

Abdullah Yiğiter - Çaykur Rizespor

 


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