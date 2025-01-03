Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber!

Trendyol Süper Lig'de pazar akşamı Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Samet Akaydin ve İsmail Yüksek, forma giyemeyecek.

Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye 2 kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:03

Süper Lig'de bu hafta Hatayspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'ye 2 futbolcusundan kötü haber.

TRT Spor'un haberine göre İsmail Yüksek ve Samet Akaydin, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

İsmail Yüksek'in arka adalesinde yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Arka adalesinde kısmi zorlanma tespit edilen Samet Akaydin de Hatayspor maçında takımını yalnız bırakacak.


Etiketler: #fenerbahçe #samet akaydin #ismail yüksek

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