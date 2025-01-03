Suudi ekibi kesenin ağzını açtı: Fenerbahçe transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor!

Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:53

Güncelleme: 03.01.2025 - 12:53

Fenerbahçe'de gelecek futbolcular kadar gidecek isimler de büyük ses getirebilir. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri rekor bedelle ayrılmanın eşiğinde.

En-Nesyri için gelen teklifi ilk etapta reddeden Fenerbahçe, Al Nassr'ın ısrarcı tavrı sonrası pazarlık masasına oturdu.

AL NASSR TEKLİFİNİ 34 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİ

Al Nassr'ın ilk görüşmelerin ardından Faslı forvet için el yükselterek teklifini 34 milyon Euro'ya çektiği belirtildi.

FENERBAHÇE, 40 MİLYONDA DİRETİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, En-Nesyri için 40 milyon euroda diretiyor.

Al Nassr yetkililerinin İstanbul'a gelerek transferi noktalamayı planladığı aktarıldı.

TRANSFER REKORU KIRABİLİR

27 yaşındaki golcüden kasasına 40 milyon Euro bandından bir rakam koymanın eşiğinde olan Fenerbahçe, En-Nesyri'nin bu rakamlara Al Nassr'a transfer olması durumunda Türk futbol tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmiş olacak.

En-Nesyri sarı-lacivertli formayla 24 maça çıktı. Faslı yıldız bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkı yaptı.