Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Kamara ile yolları ayırdı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kanat oyuncusu Mohammed Kamara ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 16:43
Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Kamara ile yolları ayırdı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 24 yaşındaki sağ kaat oyuncusu Muhammed Kamara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mohammed Kamara ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kamara'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



Mohammed Kamara Atakaş Hatayspor Spor Toto Süper Lig

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