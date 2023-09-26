Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Elleriyle verdi 3 puanı'

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:27

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:27

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Engin Kehale: "Hatayspor’da Rivas’ın sağ beke geçmesi, son bölümdeki senaryoyu değiştirdi. Önce Rivas, sonra Lamkel’in golleriyle maça tutunmayı başardılar. Son dakikada Dele-Bashiru ile de üç puana uzandılar. Zaten puan almayı ilk dakikadan itibaren hak etmişlerdi. Bjelica, artık son 25 dakikada 2-0 galibiyetten mağlubiyete nasıl döndüğünü kara kara düşünmek zorunda kalacak." (Hürriyet)

"BUYUR SANA LOKAL REKABET!"

Bülent Timurlenk: "Zemin bozuk ama saha düzdü, oyunun gidişatı ise Trabzonspor kalesine doğru yokuş aşağı. Bu gidişattan Eren'in matkap gibi dalışı ve Onuachu'nun golüyle 2-0'ı bulmak da bir futbol talihi. Sonrasında çöken Trabzonspor orta sahasını kolay geçen Hatayspor, son vuruşları kalite kokan üç golle galibiyete uzandı. Maçı 3 değişiklikle bitiren, ilk iki değişiklikte en az 10 dakika geç kalan, Bardhi'yi bütün maç sahada tutan Bjelica, elleriyle verdi 3 puanı. Onca acıya, onca zorluğa rağmen ligin ilk 5 haftasında yenilmeyen; 1 galibiyet, 4 beraberlik alan Volkan Demirel ve Hatayspor'a vazgeçmedikleri ve 0-2'den döndükleri için tebrikler. Bjelica ise Beşiktaş maçıyla yakaladığı öz güveni dün paramparça etti. Trabzonspor taraftarı oyunu gören hoca ister, maça bakan değil!" (Sabah)

"UĞURCAN HAYAL KIRIKLIĞI"

Erman Özgür: "1 puanı yeterli görmeyen ve risk alan Trabzonspor’a uzatmanın uzatmasında kontra bir atakta Dele-Bashuri son darbeyi vurdu. Trabzonspor’un ligde yakaladığı çıkış kısa sürdü. Onuachu iyi iş çıkardı. Diğer yandan maçın kırılma anında yediği hatalı golle Hatayspor’u tekrar maça ortak eden Uğurcan ise hayal kırıklığı yaratmaya devam etti." (Fanatik)

Olcay Çakır: "Trabzonspor bir ileri bir geri performansıyla, hakemlerin çelişkileriyle ama en çok da Nenad Bjelica’nın hatalarıyla taraflar nezdinde kabul edilmesi zor bir mağlubiyet almış oldu. 6 haftada 3 mağlubiyet çok şey düşündürür bundan sonra." (Fanatik)