Özhan Pulat'tan Hatayspor'a veda mesajı: 'Kimsenin arkasından iş çevirmeden...'
Süper Lig ekibi Hatayspor ile yolları ayıran 39 yaşındaki Özhan Pulat, kulübe veda etti. Pulat, yayımladığı veda mesajında, “Kimsenin arkasından iş çevirmeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Hatayspor ile yollarını ayıran teknik direktör Özhan Pulat, bir veda mesajı yayımladı.
Hatay’ın her zaman ikinci memleketi olacağını ve burada güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Pulat, veda yazısında dikkat çekici ifadeler kullandı.
"KİMSENİN ARKASINDAN İŞ ÇEVİRMEDEN..."
Sözleşmesi feshedilen genç teknik direktör, “Düzene inat kimsenin arkasından iş çevirmeden etik değerler ile teknik adamlık yapmaya devam edeceğiz” şeklindeki ifadesiyle Hatayspor’la yaşadığı ayrılığa ilişkin ipuçları verdi. Pulat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Birlikte yaşadığımız tarifsiz anları, her maç öncesi adımı haykıran tribünleri, ligde kaldığımız maç ile birlikte döktüğümüz gözyaşlarını, hayatimin en güzel anları olarak kalbime yazdınız. İmkansız denilen bu büyük başarıda 7’den 70'e bütün Hatay halkı bize olan inancınız ile beni, ekibimi ve oyuncularımı tek vücut altında topladınız. Ben ve ekibim üzerimizde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatay şehri benim her zaman ikinci memleketim olarak hep güzel anılar ile kalbimde olacaktır. Bizler burada her zaman aidiyetimiz ve hırsımızla teknik adamlık yapmaya çalıştık bundan sonra da düzene inat kimsenin arkasından iş çevirmeden etik değerler ile teknik adamlık yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı
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