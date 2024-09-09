Hatayspor'dan Aboubakar paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Akdeniz ekibinin X hesabından yaptığı paylaşımda, Vincent Aboubakar transferinin bu akşam 19:31'de açıklanacağının mesajını verdi.

Hatayspor'dan Aboubakar paylaşımı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:07

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak için anlaşmaya vardığı Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu. 

Akdeniz ekibinin X hesabından yaptığı paylaşımda, Vincent Aboubakar transferinin bu akşam 19:31'de açıklanacağının mesajı verildi.

Bordo-Beyazlılar'ın yaptığı paylaşımda "Saat 19:31, bildirimleri açın" ifadeleri ve Vincent Aboubakar'ın silüeti yer aldı.

Hatayspor'un paylaşımı: 

 


Etiketler: #vincent aboubakar #hatayspor #beşiktaş

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