Hatayspor'dan, Bülent Cevahir hamlesi
Süper Lig ekibi Hatayspor, Bülent Cevahir ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, futbolcusu Bülent Cevahir ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bülent Cevahir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
İlgili Haberler
- Alanyaspor, Hatayspor'u 6-0 yendi, Emre Akbaba hat-trick yaptı
- Eski Hataysporlu Aaron Boupendza Gabon'a turu getirdi
- Galatasaraylı yöneticiden Hatayspor maçı sonrası Fatih Terim açıklaması!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- Fenerbahçe yıldızından mahrum kalacak!
- Hatayspor'da flaş ayrılık
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt
- Adana Demirsporlu kalecinin son durumu paylaşıldı
- İspanyol hoca oyundan memnun değil
- Kaçak avlanan üç kişi suçüstü yakalandı
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı koronovirüse yakalandı
- Afganistan-Pakistan arasında gerilim: 5 asker öldü
- Osman Korkmazel: Beşiktaş, zirveye tutunamadı
- 'Lahmacunun tadı yok' diyen müşteriye olay yanıt