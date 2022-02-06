Hatayspor'dan, Bülent Cevahir hamlesi

06 Şubat 2022 Pazar, 19:50

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, futbolcusu Bülent Cevahir ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Bülent Cevahir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



