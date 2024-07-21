Hatayspor'dan gollü beraberlik!

Hatayspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da sürdürdüğü hazırlık kampında karşılaştığı FC Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.

AA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 23:40
Hatayspor'dan gollü beraberlik!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçında İran takımı FC Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, aynı kamp merkezinde çalışan İran takımı FC Sepahan ile karşılaştı.

Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Akdeniz ekibinin golünü Joelson Fernandes kaydetti.


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