Hatayspor'dan gollü beraberlik!
Hatayspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da sürdürdüğü hazırlık kampında karşılaştığı FC Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçında İran takımı FC Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, aynı kamp merkezinde çalışan İran takımı FC Sepahan ile karşılaştı.
Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Akdeniz ekibinin golünü Joelson Fernandes kaydetti.
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