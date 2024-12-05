Vincent Aboubakar attı: Hatayspor 5 golle turladı!

Hatayspor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda Mersin'de ağırladığı Osmaniyespor FK'yi 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan takım oldu.

Vincent Aboubakar attı: Hatayspor 5 golle turladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2024 - 17:55

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Hatayspor, evinde Osmaniyespor FK ile karşılaştı. Mersin Stadı'nda oynanan maç ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 45+1'de Carlos Strandberg, 66'da Rui Pedro, 75'te Funsho Bamgboye ile 90+2'de Vincent Aboubakar kaydetti.

Hatayspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.


Etiketler: #vincent aboubakar #hatayspor #Osmaniyespor #Türkiye Kupası

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