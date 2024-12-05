Vincent Aboubakar attı: Hatayspor 5 golle turladı!
Hatayspor, Türkiye Kupası'nın 4. turunda Mersin'de ağırladığı Osmaniyespor FK'yi 5-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan takım oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Hatayspor, evinde Osmaniyespor FK ile karşılaştı. Mersin Stadı'nda oynanan maç ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 45+1'de Carlos Strandberg, 66'da Rui Pedro, 75'te Funsho Bamgboye ile 90+2'de Vincent Aboubakar kaydetti.
Hatayspor, bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Etiketler: #vincent aboubakar #hatayspor #Osmaniyespor #Türkiye Kupası
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den Cengiz Ünder kararı!
- NBA'den Alperen Şengün'e ceza!
- Trabzonspor konuğu Kasımpaşa
- Samet Aybaba'dan Kaan Şakul'a çok sert yanıt!
- PFDK'dan Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza!
- Jose Mourinho'dan flaş Dursun Özbek açıklaması!
- Okan Buruk'tan sakatlık sözleri!
- Osimhen transferinde Galatasaray'a dev rakip!
- Beşiktaşlı yöneticiden flaş Gedson Fernandes itirafı!
- Bayern Münih sahasında Baskonia'yı yendi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!
- ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem!
- Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama
- Suriye ordusu çekildi... HTŞ, Hama'ya girdi!
- Anneannesini öldürmüştü...
- Lisede korkunç olay
- Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
- Kalp krizi şüphesiyle gelen hasta sıra beklerken öldü
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası