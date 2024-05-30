Hatayspor'dan UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna!

Olympiakos'un yıldız oyuncusu Ayoub El Kaabi, Konferans Ligi şampiyonluğu sonrasında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 09:19
Hatayspor'dan UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna!
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UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina'yı uzatmalarda eleyen Olympiakos'ta golün sahibi Ayoub El Kaabi karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bir aile gibi olduklarını söyleyen Ayoub El Kaabi şu ifadeleri kullandı:

"Bir kez daha yaptık! Kuruluş yıldönümümüzde hep birlikte yaptık, bir aile gibi! Haydi Olympia, haydi!"

HATAYSPOR'DAN ŞAMPİYONLUĞA

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hatayspor'dan ayrılan Ayoub El Kaabi final yolunda Olympiakos'u neredeyse tek başına sırtladı.

Ferencvaros ağlarına 2 gol, Maccabi Tel-Aviv ağlarına 3 gol, Fenerbahçe maçında 1 asist yarı finaldeki Aston Villa eşleşmesinde tam 5 gol atan El Kaabi şampiyonluğu getiren golü de kaydetti.

Ayoub El Kaabi aynı zamanda Konferans Ligi gol kralı olurken bir yandan ise Olympiakos tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu.


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