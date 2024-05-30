Hatayspor'dan UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuna!
Olympiakos'un yıldız oyuncusu Ayoub El Kaabi, Konferans Ligi şampiyonluğu sonrasında açıklamalarda bulundu.
UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina'yı uzatmalarda eleyen Olympiakos'ta golün sahibi Ayoub El Kaabi karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Bir aile gibi olduklarını söyleyen Ayoub El Kaabi şu ifadeleri kullandı:
"Bir kez daha yaptık! Kuruluş yıldönümümüzde hep birlikte yaptık, bir aile gibi! Haydi Olympia, haydi!"
HATAYSPOR'DAN ŞAMPİYONLUĞA
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hatayspor'dan ayrılan Ayoub El Kaabi final yolunda Olympiakos'u neredeyse tek başına sırtladı.
Ferencvaros ağlarına 2 gol, Maccabi Tel-Aviv ağlarına 3 gol, Fenerbahçe maçında 1 asist yarı finaldeki Aston Villa eşleşmesinde tam 5 gol atan El Kaabi şampiyonluğu getiren golü de kaydetti.
Ayoub El Kaabi aynı zamanda Konferans Ligi gol kralı olurken bir yandan ise Olympiakos tarihinin bir sezonda en çok gol atan oyuncusu oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ebru Şahin ve Murat Yıldırım aynı dizide!
- Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
- 'Hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
- 13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
- Behzat Ç.'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti
- Hakime bak! 'Cephane'sini sergiledi
- Erdoğan, CHP'ye ziyaret için tarih verdi
- 3 çocuğunu öldürdü!
- Kredi kartı kullananlar dikkat: Bankalardan yeni karar!
- Erdoğan'dan 'uyutma' açıklaması