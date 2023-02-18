Volkan Demirel'den Atsu paylaşımı: Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum

Volkan Demirel, deprem felaketinde hayatını kaybeden Christian Atsu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:15
Volkan Demirel'den Atsu paylaşımı: Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum
Abone Ol google-news

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Atsu, enkaz altında kalmış ve Atsu'nun cansız bedenine bugün ulaşılmıştı.

Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, Ganalı oyuncuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Hepimizin, tüm sevenlerin başı sağ olsun" diyen Volkan Demirel, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


volkan demirel hatayspor hatay Christian Atsu

İlgili Haberler

Aytaç Kara'dan duygulandıran Christian Atsu mesajı

Aytaç Kara'dan duygulandıran Christian Atsu mesajı
Chelsea'den eski futbolcusu Atsu için taziye mesajı

Chelsea'den eski futbolcusu Atsu için taziye mesajı
Futbol dünyasından Atsu için başsağlığı mesajları

Futbol dünyasından Atsu için başsağlığı mesajları

En Çok Okunan Haberler