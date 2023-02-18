Volkan Demirel'den Atsu paylaşımı: Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 15:15

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 15:15

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkıcı etkilere sebep olan depreme Hatay'da yakalanan Hatayspor'un Ganalı oyuncusu Atsu, enkaz altında kalmış ve Atsu'nun cansız bedenine bugün ulaşılmıştı.

Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, Ganalı oyuncuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

"Hepimizin, tüm sevenlerin başı sağ olsun" diyen Volkan Demirel, "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.