Hatayspor'un Erce Kardeşler transferi Altınordu'ya yaradı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da 3 yıl önce kulübe bonservis bedeli kazandırarak yuvadan ayrılan eski kalecisi Erce Kardeşler'den piyango çıktı.
Erce Kardeşler'in transferi Hatayspor'a transferi Altınordu'ya yaradı.
Kırmızı-lacivertlilerin 2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'a satmasına rağmen yeni kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki file bekçisi, 400 bin Euro bonservis karşılığında Atakaş Hatayspor'a transfer oldu. Altınordu, Trabzonspor'la yaptığı anlaşma gereği Erce'nin satışından yüzde 30 pay alacak.
İzmir ekibinin kasasına Erce'nin transferinden 120 bin Euro gireceği öğrenildi. Bursaspor altyapısında yetişip Altınordu'da profesyonel olan Erce, 7 sezon kırmızı-lacivertlilerde görev yapıp 2019 yazında Trabzonspor'a imza attı.
Trabzonspor'da sürekli yedek kulübesinde bekleyen Erce, geçen sezon Süper Lig'de 4 maça çıkıp şampiyonluk sevinci yaşadı.
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