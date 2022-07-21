Trabzonspor'un, Axel Tuanzebe transferinde sona doğru

Süper Lig ekibi Trabzonspor, kariyerinde çıkış arayan Axel Tuanzebe için Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başladı.

cumhuriyet.com.tr
21 Temmuz 2022 Perşembe, 10:50
Trabzonspor'un, Axel Tuanzebe transferinde sona doğru
Abone Ol google-news

Süper Lig şampiyonu Trabzon'da sağ stoper arayışları sürerken Axel Tuanzebe ismi yeniden gündeme geldi.

Menajerlerin bir kez daha Kongolu ismi önermesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı da onay verince yönetim harekete geçti.

Sözcü’nün haberine göre bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başladı. Görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

TRABZONSPOR'U İSTİYOR

Manchester United'da ilk 11 şansı bulamayan daha önce kiralık gittiği Aston Villa ve Napoli gibi ekiplerde de ilk tercih olarak görülmeyen Axel Tuanzebe doğrudan oynayacağı için Trabzonspor'u istiyor.

Sağ stoper ayrıca bordo-mavililerin grup aşamasına kalması durumunda kendisini Avrupa arenasında gösterme şansı bulacağı için de Karadeniz ekibini tercih ediyor.


süper lig trabzonspor Axel Tuanzebe premier lig manchester united transfer Transfer dönemi Transfer haberleri
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler