Hatayspor'un hasreti devam etti: Kayserispor, ligde ilk kez kazandı!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 1-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.
Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor, ligde bu sezon ilk kez galip geldi. Sarı kırmızılı takım daha önce çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik almıştı. Ayrıca, Kaloğlu yönetiminde 1 beraberlik ve bir galibiyet almış oldu.
ÇALIMBAY ÇARE OLAMADI!
Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise bu sezon 6. mağlubiyetini aldı. Hatayspor, çıktığı 9 maçın üçünde ise berabere kaldı. Rıza Çalımbay ile 5. maçına çıkan Hatayspor, galibiyet alamazken 3. kez yenildi ve 2 puan aldı.
Kayserispor bu sonucun ardından puanını 8'e çıkardı. Hatayspor ise 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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