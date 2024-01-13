Hatayspor'un kötü serisi 8 maça çıktı: Pendikspor puanı son anda kurtardı!

Pendikspor, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:37
Hatayspor'un kötü serisi 8 maça çıktı: Pendikspor puanı son anda kurtardı!
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Süper Lig'in 20. hafta maçında Hatayspor, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golü 47. dakikada Rigoberto Rivas'tan geldi. Pendikspor beraberlik golünü 90+4. dakikada Leandro Kappel ile buldu. Maçta başka gol çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

SON 8 MAÇTA GALİBİYET YOK

Volkan Demirel'in takımı 2-1 kazandıkları Galatasaray karşılaşmasından ardından oynadıkları son 8 maçı kazanamadı.

Ivo Vieira'nın takımı Pendikspor da galibiyet hasretini 8 maça çıkardı. Konuk ekip söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 21'e çıkardı. Pendikspor ise 16 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.


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