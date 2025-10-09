Hatıran kadar sarı, hikâyen kadar lacivert! 1907 seferi başlıyor

adidas, ayrıcalıklarla dolu sadakat programı adiClub üyelerini bu yıl da özel bir yolculuğa davet ediyor.

18-19 Ekim tarihlerinde İstanbul Boğazı’nın ikonik simgelerinden Paşabahçe Vapuru’nda kapılarını açacak olan ve sadece adiClub puanlarının geçerli olacağı 1907 Seferi projesinde, sarı-lacivert anıların yazılacağı efsanelerle buluşmalar, özel taraftar ve deneyim alanları Fenerbahçeli taraftarları bekliyor.

İstanbul’un boğazının özel sembolü Paşabahçe Vapuru, iki gün boyunca adidas’ın yaratıcılığını yansıtan özel bir alana dönüşerek Fenerbahçeli sporseverlere Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde Fenerbahçe’nin futbol, basketbol ve voleybol alanlarındaki gücünün simgesine dönüşüyor.

“1907 Seferi” mottosunu taşıyan projenin kapıları adiClub puanlarıyla açılacak. Üyeler, sadece puanlarını kullanarak sürpriz deneyimlere erişecek, puanlarıyla imzalı formalar, taraftar ürünleri alabilecek, maç coşkusuna birlikte hazırlanabilecek. Daha önce adiClub üyesi olmayan ziyaretçiler ise vapurda anında üye olarak puan kazanabilecek.